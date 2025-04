Conceicao si gode la vittoria: “Ora mia moglie può stare serena”

Il tecnico portoghese dei rossoneri ha parlato dopo la bella vittoria nel derby di coppa Italia: le sue dichiarazioni nel post gara

Conceicao si gode il Milan dopo la vittoria nel derby di coppa Italia. Il tecnico rossonero ha parlato a ‘Mediaset’ nel post gara: “Meritano gli elogi i ragazzi, come non è successo spesso in campionato. Serve abbinare qualità tecniche alla giusta mentalità”.

CONFERMA – “Non è importante Conceicao, l’importante vincere contro il Venezia e quando arriverà la finale. Non abbiamo ancora vinto, io non sono un allenatore diverso, i giocatori sono gli stessi. Serve equilibrio: di squadra, ma anche a livello emozionale”.

JOVIC – “Sta lavorando bellissimo, ha perso anche un po’ di chili ed è importante. Ci dà qualcosina che volevamo noi per la partita, lui gioca molto bene dietro il centrocampista avversario per poi smistare sui laterali ed il primo gol è nato così. Scelgo in base alle caratteristiche dei giocatori, in altre partite potrebbero giocare Abraham o Santiago Gimenez. È importante che loro sanno che le scelte sono per questo e non per altro. Mi dispiace che in campionato non viene fuori quello che per lui lavoriamo”.

PULISIC – “Ha fatto una bella partita, si è sacrificato per la squadra. Ha corso tanto, ha dato tanto alla squadra, poi chiaramente che gli manca un po’ di lucidità. C’è grandissima fiducia, ha fatto una grandissima partita a livello tattico”.

STATO D’ANIMO – “È un misto. Io sono appassionato del calcio, soffro forse di più di qualcun altro. Porto il calcio dentro casa e lei non è felice: magari dopo stasera sarà più contenta, perché sarò più sereno fino a Venezia. Dobbiamo fare un finale di campionato diverso, dare un’immagine diversa: in alcune partite di campionato io e i calciatori non ci rivediamo perché abbiamo più qualità “.