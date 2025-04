Inzaghi non cerca scusa: “Stanchezza non sia un alibi” – Calciomercato.it

L’analisi del tecnico nerazzurro dopo la sconfitta nel derby di coppa Italia: le parole dell’allenatore nel post gara

Le parole dell’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi dopo la sconfitta nel derby di coppa Italia contro il Milan. A Mediaset’ il tecnico ha affermato: “Dispiace, ma questo è il calcio. C’è rammarico per il primo tempo perché per quello creato avremmo meritato qualcosa in più, non siamo stati bravi a sfruttare le nostre occasioni. Sul gol potevamo essere più attenti, nel secondo gol non siamo stati neanche fortunatissimi, ma nel secondo tempo abbiamo fatto di meno rispetto al primo”.

REAZIONE ALLE SCONFITTE – “Due sconfitte consecutive: non siamo abituati, dobbiamo analizzarle nel modo giusto. A Bologna non meritavamo di perdere, questa sera il loro secondo gol ha cambiato la gara. Dobbiamo dare merito al Milan che quest’anno ci ha messo sempre in difficoltà”.

STANCHEZZA – “Dobbiamo andare avanti, c’è la stanchezza. Siamo l’Inter, abbiamo deciso noi questo percorso che ci dà tante gioie e qualche delusione. Questa sera è grande, dovevamo fare meglio, siamo mancati nei momenti fondamentali della partita. Stanchezza? Non ho detto che è stanchezza, anche se è normale che ci sia, c’è per tutti, ma dovevamo fare più attenzione. Non può essere un alibi la stanchezza, andiamo avanti. Dovevamo fare di più”.

RECUPERO – “Sono d’accordo, siamo al 24 aprile e sappiamo che c’è l’ultimo mese e dobbiamo andare avanti con tanta fiducia. Stasera il Milan ha meritato, è giusto che vada in finale, ci abbiamo provato ma non è andata e l’analizzeremo”