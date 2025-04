“Inzaghi via dall’Inter stasera”: succede tutto dopo il derby

La brutta sconfitta contro il Milan fa scattare l’allarme in casa nerazzurra e nel mirino ci finisce il tecnico piacentino

L’Inter esce dalla coppa Italia. I nerazzurri vengono travolti 3-0 dal Milan e dicono addio alla competizione. Seconda sconfitta consecutiva dopo il ko in campionato sul campo del Bologna e risuona l’allarme per la squadra di Inzaghi.

Un’Inter apparsa in alcuni tratti del match stanca e che Inzaghi non è riuscito a risollevare con i cambi. Proprio l’allenatore è finito sotto accusa durante e dopo il derby di coppa: le scelte di formazione poco piacciono ai tifosi nerazzurri, ancora meno le sostituzioni ed allora il tecnico diventa il capro espiatorio e ne viene chiesto anche l’esonero.

Inter-Milan, Inzaghi sotto accusa: “Via subito”

Inzaghi via subito se perdiamo. https://t.co/glLrNs8FLh — John (@John28533994041) April 23, 2025

Correggiamo la dichiarazione di Inzaghi, “Dove vado io aumentano i ricavi, ma diminuiscono i trofei” #InterMilan — rukft (@rukft265760) April 23, 2025

Inzaghi out….. — Twerefour T (@TTimstats) April 23, 2025

Inzaghi si vuole far esonerare per diventare Papa, sta partita non si spiega #InterMilan — Azareus (@Azareus4) April 23, 2025

Due cose positive: esonero Inzaghi, e rivoluzione in attacco ..mi lasciano ben sperare — Marvin tre (@MarvinTre90542) April 23, 2025

Inter vergognosa …Altro che tripletta. Il Milano ci fara’ la tripletta…Inzaghi via con i suoi bidoni veri. — John (@John28533994041) April 23, 2025

Se usciamo dalla Coppa Italia è colpa di #Inzaghi, se perdiamo il campionato è colpa di Inzaghi, se il Barcellona ci prende a pallonate è colpa di Inzaghi. Cambi horror #InterMilan se usciamo da tutte le competizioni serve un nuovo allenatore perché non sa fare le sostituzioni — Massimo Mastronardo (@goldrakedaisuke) April 23, 2025

Inzaghi stasera saluta l’Inter….ed era ora. #CoppaItaliaFrecciarossa — Donny (@DonaFCIM) April 23, 2025

Questi alcuni dei tweet che riguardano Inzaghi con i tifosi dell’Inter che ne chiedono anche l’esonero a fine stagione, nel caso in cui la squadra non dovesse portare a casa nessun titolo e non solo. C’è però un finale di stagione da giocare e farlo a mille per provare a portare a casa campionato e Champions.