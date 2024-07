Milan, attesa per Morata. Da Fullkrug a Abraham: così l’attacco cambia pelle | CM.IT

Le ultime sull’attacco del Milan. Il club rossonero è destinato a cambiare pelle in avanti: il punto della situazione sul reparto offensivo

Il conto alla rovescia per Alvaro Morata al Milan è partito da qualche giorno e se tutto dovesse andare secondo i piani già entro la prima parte della settimana che inizierà domani sarà un giocatore del Diavolo.

Lo spagnolo, d’altronde, ha detto sì ai rossoneri a livello economico, per un contratto di quattro stagione a circa cinque milioni di euro netti, e ha sposato il progetto tecnico, del quale diventerebbe il punto di riferimento fuori e dentro al campo. Morata è dunque pronto a prendere a tutti gli effetti l’eredità di Olivier Giroud. Serve davvero l’ultimo ok per lo sbarco a Milano e le visite mediche, atteso nelle ore successive alla finale degli Europei. Tutto è apparecchiato, ma i colpi di scena (Dalla Spagna si sostiene che Simeone abbia voglia di provare a fargli cambiare idea) con il Milan sono sempre dietro l’angolo.

Nel frattempo il Milan sta continuando a seguire altri attaccanti. Arrivano conferme sull’interesse per Fullkrug e Abraham, ma come appreso da Calciomercato.it ogni valutazione concreta su di loro verrà presa a partire dalla prossima settimana, quando il discorso Morata sarà davvero chiuso. Il tedesco e l’inglese rappresentano delle occasioni e uno dei due potrebbe sbarcare a Milano, ma solo alle giuste condizioni.

Calciomercato Milan, nuovo prestito per Colombo

Il Diavolo non pensa di sborsare cifre importanti, ma preferirebbe inserire contropartite tecniche per portarsi a casa l’attaccante. Non è tramontata ancora l’ipotesi Depay (sul quale c’è il Como), ma anche lui è un discorso che verrà affrontato più avanti. Le priorità, oltre a Morata, ricordiamo sono Pavlovic e Fofana per rafforzare difesa e centrocampo.

Paulo Fonseca è così pronto ad accogliere due nuove punte e allo stesso tempo a salutare i calciatori in esubero. In avanti farà le valigie certamente Lorenzo Colombo, pronto per l’ennesimo prestito. Il suo trasferimento all’Empoli è davvero ad un passo. Anche Luka Romero ha richieste in Serie A – piace soprattutto al Verona – ma il giocatore preferirebbe tornare in Spagna. Andranno via chiaramente anche Origi, che può finire in America o in Turchia, e Marco Nasti. L’ex Bari può far ritorno proprio in Puglia, ma si cerca di capire se possano esserci occasioni anche in Serie A. Capitolo a parte merita Luka Jovic, confermato per un’altra stagione, ma il suo futuro è ancora da scrivere. Il Diavolo vuole ristargli un ruolo da jolly offensivo perché ha voglia di avere tre attaccanti centrali in rosa, ma se dovessero arrivare proposte interessanti al giocatore potrebbero essere valutate.