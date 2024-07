Milan, blitz di Cardinale: l’americano incontra i dirigenti rossoneri

Summit in casa rossonera con il Gerry Cardinale sbarcato a Milano per incontrare i suoi dirigenti: il punto della situazione

A meno di un mese dall’inizio del campionato, Gerry Cardinale ha voluto incontrare la propria dirigenza. Un blitz vero e proprio del numero uno di RedBird, che ha avuto oggi un summit dove erano presenti davvero tutti: dal presidente Paolo Scaroni a Zlatan Ibrahimovic, passando chiaramente per Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada. L’americano in Europa per altri scopi imprenditoriali è sbarcato dunque nel capoluogo lombardo.

Un summit davvero lunghissimo, dove è stato fatto il punto della situazione: oggetto della discussione, durata tutto il pomeriggio, è stato chiaramente il Milan. Si è affrontato ogni tipo argomento che riguarda il club rossonero, che fra tre giorni partirà per gli Stati Uniti. Ovviamente è stato affrontato anche il tema calciomercato tanto caro ai tifosi e il Diavolo è pronto ad investire ancora per cercare di ridurre il gap con l’Inter.

Come scritto in questi giorni, questa è una settimana importante per il futuro del Milan e per il suo mercato. Il club rossoneri spera, infatti, di poter riuscire a mettere le mani sui propri obiettivi e non è un segreto che in cima alla lista dei desideri ci siano Pavlovic per la difesa e Fofana per il centrocampo. Il Milan ha già incassato il sì sia del serbo che del francese, ma serve chiudere con Salisburgo e Monaco, per evitare l’inserimento di altre squadre. Soprattutto sul mediano si registra l’inserimento di Manchester United e Atletico Madrid.

Calciomercato Milan, tra giovani ed esperti

In Casa Milan c’è la convinzione di puntare con forza sui giovani e la nascita del Milan Futuro è la prova di quanto detto. E’ un progetto quello della squadra B che sta tanto a cuore a Zlatan Ibrahimovic, ma anche a Gerry Cardinale.

Per vincere però serve esperienza, servono giocatori pronti che possano far crescere i giovani. L’arrivo di Alvaro Morata è la dimostrazione che il vento è cambiato rispetto al passato, quando si faticava ad investire sugli over 30. Il Diavolo ha bisogno del giusto mix e si andrà avanti rispettando questa filosofia. Così oltre ai due giocatori sopracitati, si guarda anche ad altri colpi, come può essere il giovane Samardzic, che tanto piace a Geoffrey Moncada o l’esperto Fullkrug. La voglia di regalarsi una uova punta c’è, ma servirà aspettare. Le priorità oggi sono altre.