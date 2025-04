Serie A, sorpresa nei recuperi: Juve ko a Parma, la Lazio vince e la raggiunge

Si sono disputate le quattro gare del massimo campionato rinviate lunedì dopo la morte di Papa Francesco: bianconeri ko

Si è conclusa questa sera la 33esima giornata di Serie A: si sono disputate le quattro gare rinviate lunedì per la morte di Papa Francesco e i risultati hanno regalato una grande sorpresa.

Sconfitta inattesa per la Juventus che perde 1-0 sul campo del Parma (gol di Pellegrino) e scende al quinto posto, insieme alla Lazio vittoriosa sul campo del Genoa, sorpassata dal Bologna che domenica ha battuto (non senza polemiche) l’Inter. I bianconeri partono bene con una conclusione di Locatelli, poi però si spengono: nel primo tempo non succede nulla o quasi fino al 46′ quando Pellegrino batte di Gregorio e fa esplodere il Tardini. Nella ripresa i bianconeri provano a ribaltare il risultato, ma di veri pericoli dalle parti di Suzuki non se ne vedono e arriva una sconfitta pesantissima.

Una sconfitta che fa contenta anche la Lazio che espugna il Marassi per 2-0: l’espulsione di Otoa al 22′ facilita il compito della squadra di Baroni che passa dieci minuti più tardi con Castellanos. Nella ripresa arriva il raddoppio di Dia e l’espulsione di Belahyane: finisce con la vittoria della Lazio che si riavvicina alla zona Champions.

Serie A, risultati e classifica 33a giornata

Zona Champions in cui spera ancora la Fiorentina capace di espugnare Cagliari in rimonta. I sardi passano al settimo minuti con Piccoli, ma subiscono la rimonta viola tra primo e secondo tempo. Al 36′ è Gosens a trovare il pareggio, mentre dopo tre minuti dall’inizio della ripresa tocca a Beltran completare la rimonta e regalare tre punti a Palladino.

Tre punti anche per il Torino che liquida 2-0 l’Udinese: Adams al 39′ e Dembele all’85’ i due marcatori che regalano la vittoria alla formazione granata.

Risultati recuperi:

CAGLIARI-FIORENTINA 1-2: 7′ Piccoli (C), 36′ Gosens (F), 48′ Beltran (F)

GENOA-LAZIO 0-2: 32′ Castellanos, 65′ Dia

PARMA-JUVENTUS 1-0: 46′ pt Pellegrino

TORINO-UDINESE 2-0: 39′ Adams, 85′ Dembele

CLASSIFICA SERIE A: Inter e Napoli 71; Atalanta 64; Bologna 60; Juventus e Lazio 59; Roma 57; Fiorentina 56; Milan 51; Torino 43; Udinese 40; Genoa e Como 39; Verona 32; Parma 31; Cagliari 30; Lecce 26; Empoli e Venezia 25; Monza 15.