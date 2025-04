DIRETTA Coppa Italia, Inter-Milan 0-0 | Ci prova Darmian LIVE

La Coppa Italia è pronta ad accogliere la prima finalista: in campo, per la semifinale di ritorno le due squadre milanesi nel più classico dei derby della Madonnina

L’attesa è finita: dopo le gare di campionato rimandate per la morte di Papa Francesco lunedì scorso, si torna a giocare per la semifinale di ritorno della Coppa Italia.

I padroni di casa dell’Inter, guidata in panchina da Simone Inzaghi, arrivano a questo appuntamento dopo la sconfitta, patita al fotofinish, contro il lanciatissimo Bologna di Vincenzo Italiano nell’ultimo turno del campionato di Serie A: decisiva la girata di Riccardo Orsolini. Stessa sorte per i cugini del Milan dell’allenatore Sergio Conceicao: l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, grazie alla rete di Ederson, ha sbancato ‘San Siro’ e blindato la qualificazione diretta alla prossima edizione della Champions League. La Coppa Nazionale diventa, quindi, un obiettivo importante per entrambe le squadre, anche se per motivi diversi. Calciomercato.it vi offre la cronaca del derby dallo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano: si parte dal risultato di 1-1 dell’andata, al vantaggio rossonero siglato da Tammy Abraham ha risposto il grande ex Hakan Calhanoglu.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-MILAN

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Taremi. All. S. Inzaghi

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Alex Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Jovic, Leao. All. Conceicao

ARBITRO: Daniele Doveri (Sezione Roma 1)