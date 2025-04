Sesko al posto di Osimhen: offerta da 70 milioni

Il club sembra aver rotto gli indugi per il suo nuovo bomber ed in tal senso la scelta ricade su Benjamin Sesko. Pronto, dunque, a salutare il Lipsia ed a fare il salto di qualità. Pronta una offerta da 70 milioni di euro.

In sede di calciomercato anche in questa estate è lecito immaginare che ci sarà un bel valzer di punte, come si suole dire in questi casi. Sono tanti i profili che hanno un punto interrogativo nel loro futuro e che potrebbero cambiare casacca, andando ad innescare un autentico effetto domino. In tal senso, tra i profili che maggiormente meritano attenzione, ancor di più dopo quanto avvenuto nella scorsa estate, non si può non annoverare Victor Osimhen. Andrà via dal Napoli, con la clausola da 75 milioni di euro a rappresentare un elemento centrale in tal senso.

In tal senso, però, da questo punto di vista non si può non tenere in considerazione anche Benjamin Sesko. Lo sloveno, infatti, è un attaccante estremamente completo ed al Lipsia sta maturando in maniera impressionante. Non è ancora un bomber che segna 30 gol a stagione, ma ha tutto per diventare tra i migliori nel suo ruolo. In tal senso, il club ha scelto lui proprio al posto di Victor Osimhen a quanto pare, presentando ai tedeschi anche una offerta da ben 70 milioni di euro. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

Sesko al posto di Osimhen: svolta inattesa per questo affare

Con le voci per Osimhen al Manchester United che si fanno sempre più insistenti, anche gli altri club stanno prendendo le dovute contromisure. A quanto pare, infatti, stando a quanto raccontato da Todofichajes.com, anche l’Arsenal è pronta a chiamarsi fuori dalla lotta per il bomber nigeriano di proprietà del Napoli ed in forza in prestito al Galatasaray. I Gunners di Mikel Arteta, infatti, hanno deciso di puntare in maniera importante proprio su Benjamin Sesko ed hanno anche pronta una prima offerta ufficiale.

A quanto pare, infatti, il club di Londra avrebbe presentato una prima proposta ai tedeschi da ben 70 milioni di euro. Non si tratta di una cifra che si avvicina alle richieste del Lipsia, che per il momento spara altissimo. Pare, infatti, che per lo sloveno si parta da una valutazione di addirittura 100 milioni. Questa prima offensiva, però, potrebbe spingere lo stesso Sesko a spingere per approdare in Premier League, in una squadra come l’Arsenal che con la sua proposta di gioco potrebbe esaltare le sue qualità. Una doppia beffa per la Juventus, accostata sia allo sloveno che ad Osimhen.