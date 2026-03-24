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Di Gregorio verso l’addio alla Juve: 50 milioni per l’erede, lo ‘porta’ Mendes

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Per la porta il club bianconero avrebbe messo nel mirino anche il capitano della big portoghese

Champions o meno, la Juventus proverà a prendere un nuovo portiere nel prossimo calciomercato estivo. È sulla lista di Spalletti, il quale come il club non ritiene Di Gregorio all’altezza per fare il titolare, mentre Perin resta un dodicesimo nonostante la recente promozione a numero uno.

Mendes e Di Gregorio
Di Gregorio verso l’addio alla Juve: 50 milioni per l’erede, lo ‘porta’ Mendes (AnsaFoto/Screen) – Calciomercato.it

Il ‘sogno’ di Spalletti sarebbe Alisson, già allenato alla Roma e in scadenza nel 2027 col Liverpool. I ‘Reds’ hanno di recente attivato l’opzione rinnovo per un’altra stagione, ma la permanenza del brasiliano alle dipendenze di Slot rimane incerta.

Si fanno poi altri nomi, con Carnesecchi il più concreto perlomeno nelle idee della dirigenza. L’Atalanta spara però altissimo, oltre al fatto che i propri gioielli preferisce ormai venderli all’estero. A proposito di nomi, dall’estero emerge un nome che non sorprende più di tanto: quello di Diogo Costa, classe ’99 portiere del Porto e della Nazionale portoghese.

 

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Juventus, ostacolo Porto per Diogo Costa

Non sorprende perché Diogo Costa fa parte della scuderia di Jorge Mendes, uno degli agenti più potenti e influenti al mondo che con la Juve ha avuto contatti costanti negli ultimi due anni. Per Conceicao, per Yildiz e altri. In Portogallo e ‘Fussballdaten’ danno i bianconeri interessati a quello che è un altro dei pezzi da novanta della ‘Gestifute’ di Mendes.

L’ostacolo? Ovviamente il Porto, che per il proprio capitano chiederebbe qualcosa come 50 milioni di euro, anche perché il rinnovo fino al 2030 risale allo scorso dicembre. Mendes potrebbe strappare uno sconto, ma l’investimento resterebbe comunque piuttosto impegnativo per Comolli e soci.

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