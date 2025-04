Tudor bacchetta gli attaccanti e individua il difetto: “Ci manca”

Il tecnico della Juventus ha parlato dopo la sconfitta contro il Parma: le dichiarazioni dell’allenatore bianconero

Una sconfitta che fa male. La Juventus perde 1-0 sul campo del Parma e viene superata dal Bologna al quarto posto.

Nel dopo gara a ‘Dazn’, il tecnico bianconero Igor Tudor commenta così la partita: “È mancato un po’ di tutto. Nel secondo tempo abbiamo spinto tanto, ma non siamo stati pericolosi. Nel primo tempo loro un po’ più agonistici, ma anche per caratteristiche. poi abbiamo preso un gol che non si può prendere. Siamo dispiaciuti, ma si va avanti: ci sono 5 gare, tanti punti, si va avanti”.

RINVIO – “Abbiamo avuto questo problema, ma non è una scusa. Il Parma in questo momento sta andando forte, un calcio semplice dove buttano palla e nella mischia hanno fatto questo gol. Per quanto spinto nel secondo tempo meritavamo un gol, ma davanti non siamo stati decisivi: è mancato qualche tiro, qualcosa. È una sconfitta, va accettata e si va avanti”.

VLAHOVIC-KOLO MUANI – “Si poteva fare di più. Quando arriva palla negli ultimi 20-25 metri bisogna buttarla dentro, altrimenti come oggi si rischia anche di perdere. Ci manca cattiveria di andare dentro l’area, anche sui calci d’angolo: bisogna avere il piglio di andare a far gol, non soltanto partecipare. Si deve crescere, bisogna avere cattiveria altrimenti non si vincono le partite”.

SOSTITUZIONE VLAHOVIC – “Ha avuto un piccolo fastidio davanti ed è uscito”

CONCEICAO-YILDIZ – “ll secondo tempo siamo stati sempre davanti alla loro area di rigore, ma è mancata concretezza e pericolosità. Se non la metti dentro puoi stare là anche otto ore. Loro ci hanno provato, hanno grandi qualità, ma non è bastato”.