Amichevole Norimberga-Juve: cosa filtra su Soulé

Matias Soulé è a un passo dal trasferirsi alla Roma di De Rossi. Operazione da 30 milioni di euro bonus inclusi

Oggi a Norimberga ci sarà la prima uscita stagionale della Juventus di Thiago Motta. In Germania i bianconeri si stanno allenando da diversi giorni e alle 17 di questo pomeriggio affronteranno la squadra locale, che ha terminato al 12esimo posto la scorsa Bundesliga 2, allenata dall’ex campione del Mondo e attaccante della Lazio Miroslav Klose. Appuntamento al ‘Max Morlock Stadion’, con il match che sarà trasmesso da ‘Dazn’.

Stando alle ultime indiscrezioni, molto probabilmente Matias Soulé non prenderà parte alla sfida con il Norimberga. E questo è una ulteriore conferma del fatto che l’operazione con la Roma sia pressoché giunta alle battute conclusive. Proprio oggi l’agente dell’argentino sta ultimando tutti i dettagli dell’operazione che vedrà il suo assistito traslocare da Torino, per la precisione dalla Germania alla Capitale, sponda giallorossa.

Soule andrà alla corte di De Rossi per circa 30 milioni di euro bonus inclusi: 26 di parte fissa e 4 di bonus, di cui la metà facilmente raggiungibili. In più la Juventus avrà diritto a una percentuale sulla futura rivendita, ovvero il 10%. Per l’argentino pronto un contratto quinquennale da 1,8/2 milioni l’anno. A Trigoria troverà i suoi connazionali, amici nonché ex compagni Dybala e Paredes.