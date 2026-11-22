Il Milan pensa a un ritorno a sorpresa per quello che riguarda la propria fascia sinistra.

Considerata la possibile cessione di Estupinan durante il mercato di gennaio, i rossoneri potrebbero cercare di chiudere un colpo sull’esterno.

Uno dei nomi caldi in casa Milan è quello di Diogo Dalot, calciatore che già vestì in passato la maglia del Milan in prestito. Stando a quanto affermato da A Bola, il calciatore sarebbe però anche un obiettivo della Juventus alla ricerca di rinforzi per gli esterni a disposizione di Spalletti.