Fischio d’inizio alle ore 20,45 con l’atteso match che chiude questa grandissima domenica di calcio.

Dopo la sosta per le Nazionali, l’Inter torna in campo e fa visita all’Atalanta nella delicatissima trasferta in programma questa sera alle ore 20,45. I nerazzurri devono assolutamente vincere se non vogliono perdere terreno da Lazio e Roma, entrambe vittorie nella giornata di ieri.

Chivu ha un dubbio a centrocampo, dove Barella, Sucic, Jones e Mkhitaryan si contendono due maglie. Torna finalmente a disposizione Lautaro Martinez che, però, partirà dalla panchina: in attacco confermatissimi Pio Esposito e Thuram. Ecco le probabili formazioni:

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta; Kessie, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. All. Maurizio Sarri

INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Spence, Barella, Calhanoglu, Jones, Dimarco; M. Thuram, P. Esposito. All. Cristian Chivu