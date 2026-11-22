Tiene banco il futuro del regista turco in casa nerazzurra: il presidente dribbla le domande su ‘Calha’

L’Inter alle prese con i rinnovi di contratto e che domenica sera tornerà in campo dopo la sosta nella trasferta di campionato a Bergamo contro l’Atalanta.

Se Carlos Augusto viaggia verso il prolungamento, la situazione è invece diversa per alcuni big della rosa di Chivu tra cui spicca Hakan Calhanoglu. Il turco è in scadenza la prossima estate e sul regista rimane in agguato la Juventus oltre al Galatasaray.

L’Inter è fiduciosa sulla permanenza del numero 20 e nelle ultime settimane ci sono stati già i primi contatti con il suo entourage.

Calciomercato Inter, le ultime sul rinnovo di Calhanoglu

Il club campione d’Italia vuole arrivare a una conclusione della trattativa entro gennaio e ha proposto a Calhanoglu un biennale a cifre più basse sulla parte fissa rispetto ai 6 milioni attuali. Differenza che verrebbe coperta da corposi bonus personali e di squadra.

🎥 #Inter – Beppe #Marotta dribbla domande sul rinnovo di #Calhanoglu al premio USSI Lombardia: “La macchina funziona se chi sta dietro non dà alibi alla squadra. E, quando non ci sono, i giocatori devono tirare fuori tutto l’orgoglio e le motivazioni” 📲 @calciomercatoit https://t.co/UD8ZIFDVZN — Giorgio Musso (@GiokerMusso) November 20, 2026

In attesa di novità, Beppe Marotta ha dribblato scherzosamente l’argomento sul futuro di Calhanoglu in occasione dei premi USSI Lombardia a Milano. L’Inter è stata premiata come società dell’anno insieme al Como: “La macchina funziona se chi sta dietro non dà alibi alla squadra. E, quando non ci sono, i giocatori devono tirare fuori tutto l’orgoglio e le motivazioni. È un riconoscimento da dividere con tutte le componenti del club”, le parole del presidente nerazzurro durante la premiazione come raccolto dall’inviato di Calciomercato.it.