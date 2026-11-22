Il Milan vince ancora in campionato e lo fa nettamente contro il Frosinone, vincendo per 5-1 la sfida di San Siro.

I rossoneri passano in vantaggio dopo pochi minuti grazie all’autorete di Calvani su un contropiede orchestrato da Rabiot.

Il raddoppio è ad opera di Gonçalo Ramos che dopo 35 giorni torna a segnare con la maglia del Milan. Masini però riesce ad accorciare le distanze per i ciociari riaprendo la sfida. Nella ripresa il Milan trova però i gol di Jashari, Cisse e Pulisic che chiudono definitivamente la partita e regalano tre punti molto importanti in ottica classifica agli uomini di Ruben Amorim. Andiamo a vedere i voti della sfida.

MILAN (4-2-3-1): Maignan 6; Gila 6, De Winter 6, Diawara 6,5 (71′ Pavlovic 6), Bartesaghi 5,5 (46′ Jashari 7); Modric 7, Musah 6,5 (71′ Estupinan 6); Moreira 7, Rabiot 8, Pulisic 7 (82′ Hutchinson sv); Ramos 7 (51′ Cisse 7). Allenatore Amorim

FROSINONE (3-4-2-1): Palmisani 5; Calvani 4, Monterisi 4,5 Cittadini 5 (46′ Amey 4,5); Oyono 5, Calò 5 (76′ El Azzouzi 6), Masini 6,5, Tchato 5 (62′ Terzic 5,5); Ghedjemis 6, Kvernadze 6 (62′ Birligea 5,5); Schmid 5 (74′ Zerbin 6). Allenatore Alvini

ARBITRO: Pairetto

AMMONITI: Cittadini, Calò, Monterisi, Oyono, Cisse

MARCATORI: Calvani autogol, Ramos, Masini, Jashari, Cisse, Pulisic