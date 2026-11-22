La partita tra Atalanta e Inter di questa sera mette di fronte le due squadre che potrebbero presto trovarsi a parlare di mercato.
L’Inter, infatti, è sulle tracce di Marco Carnesecchi, estremo difensore dell’Atalanta che piace molto in casa azzurra. Josep Martínez non sta convincendo fino in fondo l’Inter, che potrebbe valutare l’acquisto di un nuovo portiere in vista della prossima stagione.
Carnesecchi sembra essere il preferito della dirigenza nerazzurra, ma il suo contratto fino al 2030 con l’Atalanta complica le cose.