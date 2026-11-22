Voti, top e flop del match della ‘New Balance Arena’, valido per la 12° giornata del campionato di Serie A. Gara folle a Bergamo: De Ketelaere risponde a Esposito, remuntada finale dei bergamaschi

Pazza serata alla ‘New Balance Arena’ nel posticipo della 12° giornata di Serie A. L’Inter sciupa il doppio vantaggio e un successo che sembrava in cassaforte, lasciando due punti sul campo di un’Atalanta mai doma.

Il solito (e immarcabile) Esposito lancia i campioni d’Italia, prima della rimonta della ‘Dea’ firmata da De Ketelaere. La tripletta del centravanti della Nazionale non basta a Chivu, ripreso incredibilmente al 91′ sul rigore trasformato da Kessie.

A segno dal dischetto anche Sucic, mentre Elmas aveva riaperto la gara nella prima frazione per l’Atalanta. Disastro Scalvini, non convince neanche Bastoni.

Pagelle, Top e Flop di Atalanta-Inter: De Ketelaere salvifico, Bastoni colpevole

ATALANTA

TOP: De Ketelaere 7,5 – Il più intraprendente della formazione di Sarri, i maggiori pericoli partono dalle sue iniziative. Si scatenata nel secondo tempo e ridà speranza a una ‘Dea’ moribonda. Doppietta d’autore che trascina la squadra di Sarri a un’incredibile remuntada

FLOP: Scalvini 4 – Prestazione disastrosa, annichilito dal compagno di Nazionale Esposito. Il bomber di Chivu è un uragano e il difensore di casa ne esce con le ossa rotte. In perenne difficoltà insieme a Kolasinac, con la difesa atalantina che soffre le pene dell’inferno di fronte alle bocche di fuoco interiste

Sportiello 5,5

Bellanova 5,5 (88′ Bernasconi SV)

Scalvini 4,5

Kolasinac 5

Zappacosta 5,5

Kessie 7

Ederson 5,5 (68′ Pasalic 6,5)

Elmas 6,5 (68′ Rowe 6,5)

De Ketelaere 7,5

Zalewski 6,5 (73′ Raspadori 6)

Krstovic 5,5 (88′ Scamacca SV)

All. Sarri 6,5

INTER

Martinez 6

Pavard 5

Bastoni 5

Carlos Augusto 5,5

Spence 5,5

Barella 7 (64′ Jones 5,5)

Calhanoglu 6 (33′ Sucic 6,5)

Mkhitaryan 6,5 (77′ Stankovic SV)

Dimarco 6,5 (64′ Akanji 5)

Esposito 8 (77′ Lautaro Martinez SV)

(77′ Lautaro Martinez SV) Thuram 7

All. Chivu 5,5

TOP: Esposito 8 – Glaciale e freddissimo, da vero bomber di razza. Prosegue il momento super del giovane centravanti, che non si ferma più tra club e Nazionale. Segna in tutti i modi e trascina l’Inter fino all’harakiri nel finale. Prima tripletta in nerazzurro e numeri impressionanti vista la carta d’identità. Predestinato

FLOP – Bastoni 5 – Per un’oretta circa non ha particolari problemi, mentre ha grosse responsabilità nella rimonta finale dell’Atalanta. Crolla insieme a tutta la difesa ospite e il fallo di mano allo scadere costa carissimo (e 2 punti) ai campioni d’Italia. Da centrale continua a non convincere

ARBITRO: Maresca 5,5

Serie A, tabellino Atalanta-Inter: pareggio amarissimo per Chivu

Partita che sembrava indirizzata, ma il blackout nel finale costa carissimo all’Inter. Pareggio che sa di sconfitta per Chivu, raggiunto nel recupero dall’Atalanta dopo un pazzesco 4-4 alla ‘New Balance Arena’. L’uragano Esposito è infallibile, al netto di una difesa che continua a risultare fin troppo ballerina. Dall’altra parte De Ketelaere rianima Sarri e innesca la remuntada dei bergamaschi.

ATALANTA-INTER 4-4

16′, 32′ e 53′ Esposito (I); 35′ Elmas (A); 72′ e 82′ De Ketelaere (A); 76′ rig Sucic (I); 91′ rig. Kessie

Atalanta (4-2-3-1): Sportiello; Bellanova (88′ Bernasconi), Scalvini, Kolasinac, Zappacosta; Kessie, Ederson (68′ Pasalic); Elmas (68′ Rowe), De Ketelaere, Zalewski (73′ Raspadori); Krstovic (88′ Scamacca). A disposizione: Sonzogni, Sulemana, Samardzic, Kristensen, Obric, Idele, Gaetano. Allenatore: Sarri

Inter (3-5-2): Martinez; Pavard, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella (64′ Jones), Calhanoglu (33′ Sucic), Mkhitaryan (77′ Stankovic), Dimarco (64′ Akanji); Thuram, Esposito (77′ Lautaro Martinez). A disposizione: Di Gennaro, Provedel, Stones, Luis Henrique, Diouf, Bisseck, Lavelli. Allenatore: Chivu

Arbitro: Maresca (sez. Napoli)

VAR: Gariglio

Ammoniti: Scalvini (A), Zappacosta (A), Carlos Augusto (I)

Espulsi: –

Note: recupero 1′ e 4′; presenti 22.727 spettatori per la sfida della ‘New Balance Arena’ di Bergamo