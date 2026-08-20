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Lautaro-Barcellona, pronto un nuovo assalto: la decisione dell’Inter

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Pessime notizie in casa nerazzurra in vista della prossima stagione: il club blaugrana vuole a tutti i costi l’asso argentino.

Triplo colpo da paura per l’Inter, che si assicura in pochissimi giorni le prestazioni di Stones, Spence e Jones. Adesso, però, arrivano pessime notizie per Chivu e per i tifosi nerazzurri che riguardano il capitano Lautaro Martinez, finito nuovamente al centro di clamorose indiscrezioni di mercato. Procediamo però con ordine e proviamo a fare chiarezza in tal senso.

Inter, le condizioni di Lautaro Martinez
Lautaro Martinez (Ansa) – Calciomercato.it

Secondo quanto riferito dal noto streamer ed esperto di mercato Gerard Romero, il Barcellona avrebbe appena iniziato la trattativa per provare a prendere Lautaro Martinez.

I blaugrana avrebbero intenzione di mettere sul piatto almeno 100 milioni di euro per convincere Marotta a cedere il calciatore originario di Bahlia Blanca ma la posizione dell’Inter è chiarissima: Lautaro non si tocca e al momento non esiste alcuna possibilità di trasferimento in Spagna.

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