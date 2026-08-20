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Juve, per l’attacco rispunta Retegui: la situazione

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I bianconeri sono alla ricerca di un nuovo centravanti dopo l’arrivo di Kolo Muani, ecco cosa sta succedendo in queste ore. 

Kolo Muani da solo non basta. La Juventus ha bisogno di un altro attaccante di livello per competere ad alti livelli in Italia e in Europa e per colmare il gap con le altre big di Serie A: serve un finalizzatore, un vero e proprio bomber. Un calciatore, per intenderci alla Mateo Retegui che proprio in queste ore è tornato nuovamente nel mirino dei vertici societari bianconeri.

Retegui lascia il campo infortunato
Retegui (Screen video) – Calciomercato.it

Lo riferisce l’edizione di oggi del quotidiano ‘Tuttosport’, secondo cui Carnevali avrebbe intenzione di effettuare un tentativo concreto per il centravanti dell’Al-Qadisiya che nella stagione 2024/2025 è stato capocannoniere di Serie A.

Esistono, però, due ostacoli. Retegui percepisce qualcosa come 20 milioni di euro netti a stagione nella Saudi Pro League, cifra fuori dalla portata della Juve, senza dimenticare che l’acquisto di un nuovo attaccante è legato alla eventuale uscita di David. Juve, dunque, al lavoro per risolvere entrambe le questioni.

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