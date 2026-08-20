Infortunio Gatti, le ultime in casa Juve in vista dell’esordio col Frosinone

Ecco come sta il centrale bianconeri a pochissimi giorni dall’inizio del campionato: Spalletti incrocia le dita.
Juve concentrata sul mercato per rinforzare la rosa in vista del nuovo anno, ma intanto prosegue la marcia dei avvicinamento all’inizio del campionato di Serie A in programma proprio questo weekend. I bianconeri esordiranno domenica sul campo del Frosinone e c’è da registrare subito una pessima notizia per Luciano Spalletti in vista dell’inizio della nuova stagione.
Federico Gatti, colpito da un tifoso durante l’invasione di campo avvenuta nel corso dell’amichevole dell’Allianz Stadium contro la NextGen, lamenta ancora dolori alla caviglia e nelle ultime ore si è allenato a parte: a questo punto appare improbabile un suo recupero per l’atteso match contro il Frosinone.
Un bel problema per Luciano Spalletti che, però, potrà contare sull’importante contributo dell’ultimo arrivato, ovvero Jhon Lucumi.