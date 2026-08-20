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Infortunio Gatti, le ultime in casa Juve in vista dell’esordio col Frosinone

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Ecco come sta il centrale bianconeri a pochissimi giorni dall’inizio del campionato: Spalletti incrocia le dita. 

Juve concentrata sul mercato per rinforzare la rosa in vista del nuovo anno, ma intanto prosegue la marcia dei avvicinamento all’inizio del campionato di Serie A in programma proprio questo weekend. I bianconeri esordiranno domenica sul campo del Frosinone e c’è da registrare subito una pessima notizia per Luciano Spalletti in vista dell’inizio della nuova stagione.

Federico Gatti
Gatti (Ansa Foto) – calciomercato.it

Federico Gatti, colpito da un tifoso durante l’invasione di campo avvenuta nel corso dell’amichevole dell’Allianz Stadium contro la NextGen, lamenta ancora dolori alla caviglia e nelle ultime ore si è allenato a parte: a questo punto appare improbabile un suo recupero per l’atteso match contro il Frosinone.

Un bel problema per Luciano Spalletti che, però, potrà contare sull’importante contributo dell’ultimo arrivato, ovvero Jhon Lucumi.

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