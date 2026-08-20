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Pinamonti per la Lazio, il centravanti del Sassuolo vicino ai capitolini

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Andrea Pinamonti si avvicina alla Lazio con i biancocelesti che sono alla ricerca di un nuovo centravanti per la stagione che sta per prendere il via.

Andrea Pinamonti
Andrea Pinamonti piace alla Lazio (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’attaccante del Sassuolo ha chiesto la cessione al club neroverde e la Lazio, al momento, appare più vicina al calciatore rispetto alla Fiorentina.

Classe 1999, Pinamonti è pronto a salutare gli emiliani per una nuova avventura. La Fiorentina lo sta seguendo, ma fino a quando non sarà chiaro il futuro di Kean non potrà fare movimenti in entrata. La Lazio è pronta ad accontentare il proprio allenatore e vuole tentare di stringere i tempi e portare presto la punta nella capitale.

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