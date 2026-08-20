Estupinan entra nella lista dei cedibili: il Milan è pronto a salutarlo

Pervis Estupinan entra nella lista dei cedibili con l’esterno sinistro che non ha convinto durante la sua prima stagione in rossonero e non ha conquistato la fiducia del nuovo allenatore Ruben Amorim.

Per il classe 1998 si aprono le piste di una cessione con Jorge Mendes che, con ogni probabilità, lavorerà alla partenza dell’esterno sinistro che non rientra nei piani del club meneghino.

Al momento non risultano offerte concrete con il calciatore che dovrebbe salutare per una somma attorno ai 15 milioni di euro.