Doppio obiettivo in casa Real Madrid, il Milan è pronto all’assalto

Il Milan è alla ricerca di un trequartista per la stagione che sta per prendere il via con Ruben Amorim che ha chiesto nuovi rinforzi dopo l’arrivo di Diego Moreira.

Milan scatenato sul mercato con i rossoneri intenzionati a regalare altre pedine al tecnico portoghese per migliorare la rosa anche se prima saranno necessarie delle cessioni per fare cassa.

Noto l’interessamento per Soulé per quello che riguarda la trequarti, non si abbandonano le piste che portano in casa Real Madrid con Brahim Diaz ed Endrick che potrebbero salutare le merengues in prestito.