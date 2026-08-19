Tiago Gabriel nel mirino del Milan, piace il difensore del Lecce

Tiago Gabriel è finito nel mirino del Milan per quello che riguarda la difesa con il portoghese che potrebbe prendere il posto che attualmente in rosa è di Fikayo Tomori.
In uscita dal Milan, Tomori non rientra nei piani di Ruben Amorim, con i rossoneri pronti a chiedere alla dirigenza l’acquisto di Tiago Gabriel. Il sogno è sempre rappresentato da Gonçalo Inacio con il centrale che viene valutato dallo Sporting più di 40 milioni.
Nei prossimi giorni ci potrebbe essere un contatto tra Milan e Lecce per cercare un accordo con i salentini che lo valutano circa 30 milioni.