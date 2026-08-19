Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juve, sprint per il nuovo terzino: ha una clausola da 40 milioni

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Nome nuovissimo per le fasce della Vecchia Signora, ecco il possibile scenario da qui ai prossimi giorni di mercato. 

Dopo Vicario e Lucumi, la Juventus continua a monitorare con grande attenzione il calciomercato con l’obiettivo di rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Oltre al centrocampista e all’attaccante, i bianconeri avrebbero intenzione di prendere anche un nuovo terzino e l’ultima idea di Carnevali porta direttamente in Bundesliga.

Tifosi Juventus all’Allianz Stadium (Ansafoto) – calciomercato.it

Secondo quanto evidenziato oggi dal ‘Corriere dello Sport’, la Juve avrebbe messo gli occhi su David Raum, laterale mancino classe ’98 di proprietà del Lipsia. Già in passato il 28enne originario di Norimberga era stato accostato al club bianconero che adesso avrebbe intenzione di rifarsi nuovamente sotto.

Occhio, però, alla valutazione di Raum visto che per portarlo a Torino servirebbero più o meno 40 milioni di euro, ovvero il valore della clausola rescissoria.

10186

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

2 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

3 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

4 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

5 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

6 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

7 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU