Juve, sprint per il nuovo terzino: ha una clausola da 40 milioni

Nome nuovissimo per le fasce della Vecchia Signora, ecco il possibile scenario da qui ai prossimi giorni di mercato.

Dopo Vicario e Lucumi, la Juventus continua a monitorare con grande attenzione il calciomercato con l’obiettivo di rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Oltre al centrocampista e all’attaccante, i bianconeri avrebbero intenzione di prendere anche un nuovo terzino e l’ultima idea di Carnevali porta direttamente in Bundesliga.

Secondo quanto evidenziato oggi dal ‘Corriere dello Sport’, la Juve avrebbe messo gli occhi su David Raum, laterale mancino classe ’98 di proprietà del Lipsia. Già in passato il 28enne originario di Norimberga era stato accostato al club bianconero che adesso avrebbe intenzione di rifarsi nuovamente sotto.

Occhio, però, alla valutazione di Raum visto che per portarlo a Torino servirebbero più o meno 40 milioni di euro, ovvero il valore della clausola rescissoria.