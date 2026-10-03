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Duello da 50 milioni tra Inter e Juve: c’è anche il Barcellona

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I due club italiani stanno monitorando uno dei migliori prospetti del panorama europeo

In attesa di quello sul rettangolo verde, il derby d’Italia si sposta sul ring del calciomercato. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercatoInter Juventus si sono iscritte alla corsa per uno dei difensori più interessanti del panorama europeo.

Spalletti e Chivu a duello
Duello da 50 milioni tra Inter e Juve: c’è anche il Barcellona (Ansa Foto) – calciomercato.it

I due club italiani sono, tuttavia, in buona compagnia visto che, secondo Sky Sports Germania, anche Barcellona e diversi club di Premier League stanno monitorando i progressi di Finn Jeltsch.

Acquistato dallo Stoccarda nell’estate del 2025 per 9 milioni, il difensore 20enne è diventato un titolare inamovibile in questa stagione ed è stato monitorato da diversi osservatori di mercato durante la sfida di Champions League contro il Viking.

Il club tedesco ad oggi non contempla una cessione del calciatore che, secondo Fussball-news.de, viene valutato già 50-60 milioni di euro.

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