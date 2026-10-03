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Juve, cambia il futuro di Adzic: dipende tutto dalla Champions League

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Il centrocampista della Nazionale montenegrina non si ferma più e continua a regalare spettacolo.

Altro show di Vasilije Adzic. Il centrocampista montenegrino classe 2006 trascina la sua Nazionale al successo in Nations League sul campo della Lettonia mettendo a segno una straordinaria doppietta. Un inizio di stagione davvero straordinario per il calciatore del Sassuolo, autore di 4 reti tra campionato e Coppa Italia.

Spalletti durante Juventus-Milan
Spalletti (Ansa Foto) – calciomercato.it

E la Juventus? Carnevali lo ha ceduto in prestito con diritto di riscatto ai neroverdi per una cifra complessiva di 12,5 milioni di euro, ma ha mantenuto la possibilità di esercitare il diritto di controriscatto del cartellino del giocatore a fronte di un corrispettivo di 1,7 milioni di euro. La Juve, però, potrebbe addirittura decidere di non esercitare tale diritto in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League: il futuro di Adzic, dunque, è ancora tutto da scrivere.

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