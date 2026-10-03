Real Madrid su Yildiz, gli spagnoli non mollano la stella della Juventus

Il Real Madrid non molla Yildiz in vista della prossima stagione con il turco che piace molto alla dirigenza spagnola.
Stando a quanto riportato da Fichajes il Real Madrid sarebbe pronto a fare un tentativo per l’attaccante della Juventus soprattutto nel caso in cui non dovesse arrivare la qualificazione in Champions League.
L’attaccante è attualmente fermo per infortunio, ma già durante la scorsa estate era finito nel mirino di diverse big, dal Manchester City al Real Madrid.
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