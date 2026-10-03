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Real Madrid su Yildiz, gli spagnoli non mollano la stella della Juventus

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Il Real Madrid non molla Yildiz in vista della prossima stagione con il turco che piace molto alla dirigenza spagnola. 

Yildiz
Yildiz (Ansa) – Calciomercato.it

Stando a quanto riportato da Fichajes il Real Madrid sarebbe pronto a fare un tentativo per l’attaccante della Juventus soprattutto nel caso in cui non dovesse arrivare la qualificazione in Champions League.

L’attaccante è attualmente fermo per infortunio, ma già durante la scorsa estate era finito nel mirino di diverse big, dal Manchester City al Real Madrid.

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