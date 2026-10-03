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Inter, Spence scalda i motori: Chivu pronto a lanciare l’inglese

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Il laterale ex Tottenham in campo nell’amichevole odierna ad Appiano Gentile contro il Lumezzane: le ultime sulle sue condizioni in vista della ripresa del campionato

Ci siamo per l’esordio di Djed Spence con l’Inter. Il nazionale inglese sarà a disposizione di Chivu per la ripresa del campionato nell’anticipo di San Siro contro il Parma.

Inter, Spence disponibile col Parma
Spence a disposizione di Chivu (Ansa) – Calciomercato.it

L’ex Tottenham ha messo minuti importanti nelle gambe nel test amichevole di questa mattina ad Appiano Gentile, dedicato ai giocatori che sono rimasti fuori dalle convocazioni con le rispettive nazionali. Spence ha giocato 50 minuti nel match contro il Lumezzane, che ha visto la squadra nerazzurra imporsi per 2-0 grazie alle reti di Mkhitaryan e del giovane Agbonifo.

Il laterale inglese è stato il prescelto in estate per colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Dumfries, con l’Inter che ha sborsato oltre 30 milioni di euro per potarlo a Milano.

Inter, Spence torna in campo: le ultime sulle sue condizioni

Spence non è ancora sceso in campo in gare ufficiali con la maglia dei campioni d’Italia e nelle ultime settimane ha svolto un lavoro personalizzato per ritrovare la condizione ottimale dopo il Mondiale con l’Inghilterra.

Inter, l'arrivo di Spence
Djed Spence, 26 anni – Foto Calciomercato.it

Il test odierno è servito all’inglese per riassaggiare il campo e cercare di ritrovare il ritmo partita in vista dei prossimi impegni dell’Inter. Difficilmente il giocatore partirà titolare contro il Parma, ma in corso d’opera potrebbe comunque trovare spazio e minuti preziosi. L’obiettivo è migliorare lo stato di forma e ritagliarsi presto un ruolo di primo piano nello scacchiere di Chivu.

Oltre a Spence anche Calhanoglu sarà a disposizione al ritorno dopo la sosta, con il regista turco che a scopo precauzionale è rimasto fuori dall’amichevole contro il Lumezzane. ‘Calha’ tornerà con la squadra all’inizio della prossima settimana, mentre per rivedere Stones in gruppo servirà ancora un po’ di tempo. 

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