Tegola Napoli, il comunicato ufficiale: infortunio muscolare

Pessime notizie in casa azzurra in vista del ritorno in campo dopo la sosta per le Nazionali.
Tegola pesantissima per il Napoli in vista della ripresa del campionato che avverrà sabato 10 ottobre nella gara interna contro il Frosinone.
Ecco infatti il comunicato ufficiale apparso in queste ore sui canali del club azzurro: “Costantino Favasuli ha subìto, nel corso del match Armenia-Italia U21, un trauma muscolare riportando una lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra. Il calciatore azzurro inizierà da domani l’iter riabilitativo al SSC Napoli Training Center“.
Massimiliano Allegri, dunque, perde uno dei suoi uomini più in forma: una pessima notizia per il Napoli in vista del tour de force tra campionato e Champions League.
Quanto ne sai davvero di calcio?
Solo 657 utenti
hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?