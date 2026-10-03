Bomba Inter, arriva l’annuncio: “Via uno tra Lautaro e Thuram”

Colpo di scena in casa nerazzurra, la dichiarazione di queste ore sconvolge i tifosi.

Primo posto in classifica a quota 13 punti dopo 5 giornate di campionato, in compagnia di Roma e Lazio. La stagione dell’Inter è iniziata nel migliore dei modi, anche se in Champions League i nerazzurri si sono arresi all’esordio al Real Madrid di Mourinho.

Chivu è adesso al lavoro per preparare al meglio la sfida contro il Parma, al rientro in campo dopo la sosta per le Nazionali. A scuotere, però, l’ambiente nerazzurro ci pensa Massimo Brambati, procuratore sportivo ed ex calciatore italiano, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘TMW Radio’: “Pio Esposito? Mi piace tantissimo, è un attaccante completo. Lo considero già titolare e ci punterei. Darei via in futuro uno tra Lautaro Martinez e Thuram, tutti sono importanti ma nessuno è indispensabile. Se fai cassa con uno o con l’altro darei più importanza poi a Pio Esposito“.