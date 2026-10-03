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Nessun dubbio sul futuro: “La Juve è sempre meglio dell’Inter”

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La dichiarazione d’amore verso la ‘Vecchia Signora’: in estate era a un passo dalla cessione 

La Juve è sempre meglio dell’Inter”. Parole e musica per i tifosi bianconeri da parte di Edon Zhegrova, che sta cercando di rilanciarsi in maglia bianconera dopo una stagione (la prima) da dimenticare alla Continassa.

Juventus, le dichiarazioni di Zhegrova
Zhegrova vuole rilanciarsi alla Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

Il mancino kosovaro ha parlato dal ritiro della sua nazionale e si è soffermato sull’estate turbolenta in fase di mercato: “Sono rimasto perché amo questo club e voglio raggiungere qualcosa di grande. Quando mi avevano acquistato ero davvero molto felice e non volevo andare via senza lasciare il segno. Sono voluto rimanere e ora voglio fare grandi cose: sono molto felice di essere alla Juventus”, le dichiarazioni dell’ex Lille a ‘Sport Mediaset’.

Zhegrova allontana l’addio: “Sono molto felice alla Juventus”

Zhegrova ha fame di riscatto e vuole convincere Spalletti a dargli un’altra chance: “Fuori dalla lista in Europa League? Si tratta di una scelta del mister. Qualsiasi cosa venga decisa, io farò del mio meglio per la squadra e rispetterò ogni decisione”.

Juventus, Zhegrova resta in bilico
Edon Zhegrova, 27 anni (Ansa) – Calciomercato.it

Il kosovaro si è sbloccato in termini realizzativi firmando una doppietta contro il Sassuolo, vana però alla Juve per evitare la prima sconfitta stagionale. Zhegrova rimane fiducioso sul percorso della formazione bianconera: “Abbiamo una grande squadra e una grande rosa, vediamo partita dopo partita. L’obiettivo è di vincere ogni gara che disputiamo. Sfida all’Inter per lo scudetto? Di questo non voglio parlare, dico solo che la Juventus è sempre meglio”, conclude l’ex fantasista del Lille riservando una frecciata ai rivali nerazzurri. 

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