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Un bomber da 70 milioni per Chivu: l’Inter sfida la big inglese

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I nerazzurri si stanno guardando attorno anche per l’attacco del futuro

Dopo l’ammissione del Barcellona sulla corte spasmodica a Lautaro Martinez e le voci su una potenziale cessione estiva di Marcus Thuram, nelle ultime ore stanno arrivando numerose indiscrezioni sulle potenziali manovre in entrata dell’Inter per l’attacco.

Chivu dà indicazioni a Thuram
Un bomber da 70 milioni per Chivu: l’Inter sfida la big inglese (Ansa Foto) – calciomercato.it

In questi mesi, sono tanti i profili accostati al club nerazzurro e un minimo comun denominatore è sempre stato l’aspetto anagrafico. La dirigenza milanese sta infatti monitorando molti giovani, ma per alcuni di essi sarà costretta a scontrarsi con le big europee.

È il caso, ad esempio, di Charalampos Kostoulas. Secondo 4-4-2.com, l’Inter è pronta ad entrare in rotta di collisione con il Chelsea per l’attaccante greco, ma oltre alla concorrenza, l’ostacolo più grande è rappresentato dal prezzo.

Pagato 35 milioni di euro dal Brighton, il 19enne greco ha realizzato 4 gol e 3 assist in stagione e la sua valutazione sarebbe già salita a 60-70 milioni di euro.

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