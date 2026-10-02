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Dybala, clamorosa decisione: coinvolte Juventus e Napoli

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L’attaccante argentino della Roma torna sotto i riflettori, il retroscena lascia tutti a bocca aperta. 

Ha rinnovato con la Roma spinto dal grandissimo feeling che ha con Gian Piero Gasperini e deciso di abbassarsi l’ingaggio pur di rimanere nella capitale. Paulo Dybala è innamorato del club giallorosso e la decisione presa in estate lo conferma pienamente.

Paulo Dybala esulta con la maglia della Roma
Dybala (Ansa Foto) – calciomercato.it

Adesso, però, spunta un clamoroso retroscena che riguarda proprio l’attaccante argentino. Secondo quanto riferito dall’edizione di oggi de ‘La Gazzetta dello Sport’, Dybala avrebbe addirittura rifiutato una proposta della Juventus e una del Napoli pur di continuare la sua avventura alla Roma.

Il 32enne originario di Laguna Larga si trova benissimo nella capitale e ha tutta l’intenzione di rimanerci ancora a lungo e di vincere trofei con la casacca della Roma. Gasperini, dunque, può stare sereno.

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