Dybala, clamorosa decisione: coinvolte Juventus e Napoli

L’attaccante argentino della Roma torna sotto i riflettori, il retroscena lascia tutti a bocca aperta.

Ha rinnovato con la Roma spinto dal grandissimo feeling che ha con Gian Piero Gasperini e deciso di abbassarsi l’ingaggio pur di rimanere nella capitale. Paulo Dybala è innamorato del club giallorosso e la decisione presa in estate lo conferma pienamente.

Adesso, però, spunta un clamoroso retroscena che riguarda proprio l’attaccante argentino. Secondo quanto riferito dall’edizione di oggi de ‘La Gazzetta dello Sport’, Dybala avrebbe addirittura rifiutato una proposta della Juventus e una del Napoli pur di continuare la sua avventura alla Roma.

Il 32enne originario di Laguna Larga si trova benissimo nella capitale e ha tutta l’intenzione di rimanerci ancora a lungo e di vincere trofei con la casacca della Roma. Gasperini, dunque, può stare sereno.