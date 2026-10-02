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Como-Roma, problema al ginocchio destro: rischia di saltare la super sfida

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Cresce l’attesa in vista del big match della sesta giornata di Serie A in programma il prossimo 11 ottobre. 

Domenica 11 ottobre, alle ore 12:30, Como e Roma si affronteranno nella sfida più attesa della sesta giornata di Serie A. La squadra allenata da Fabregas viene dal pesante ko sul campo del Frosinone ed è ferma a 10 punti in classifica, mentre l’undici giallorosso comanda al momento la graduatoria con 13 punti in compagnia di Inter e Lazio.

Cristante – calciomercato.it

Gian Piero Gasperini, però, rischia di dover rinunciare a uno dei suoi uomini più importanti proprio nella gara in programma allo stadio “Giuseppe Sinigaglia”: Bryan Cristante, infatti, continua a lamentare un fastidio al ginocchio destro e lo staff medico della Roma valuterà con grandissima attenzione le condizioni fisiche del centrocampista nel corso dei prossimi giorni.

In caso di forfait di Cristante, Gasperini potrebbe rilanciare titolare il suo pupillo De Roon: seguiremo l’evolversi della vicenda e come sempre vi terremo aggiornati.

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