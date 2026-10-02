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Juve, David e Openda via a titolo definitivo la prossima estate: le cifre

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Proseguono le grandi manovre di mercato in casa bianconera in vista della prossima stagione, le ultime. 

Alla Juventus hanno deluso le aspettative, ma la stagione di Jonathan David e Lois Openda è iniziata nel migliore dei modi. L’attaccante canadese sta letteralmente trascinando l’Atletico Madrid e ha già messo a segno 3 reti in campionato, mentre il 26enne belga è andato a segno 2 volte nelle prime 9 gare con la maglia del Lione.

Openda via dalla Juventus
Openda (Ansa) – Calciomercato.it

La Juve, a questo punto, spera di cederli a titolo definitivo nel 2027 per avere poi un tesoretto da reinvestire sul mercato. L’eventuale riscatto di David da parte dell’Atletico garantirebbe circa 25 milioni di euro alla Juve, mentre per Openda non esiste al momento una cifra per l’eventuale riscatto del Lione. Il classe 2000 originario di Liegi sarà a bilancio per circa 30 milioni nell’estate del 2027 e, dunque, Carnevali punta a recuperare parte di questa cifra con una sua cessione a titolo definitivo in Ligue 1.

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