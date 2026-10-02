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Mauro Icardi sempre più vicino, possibile colpo a zero

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Il centravanti argentino è attualmente senza squadra dopo l’addio al Galatasaray, ecco cosa sta succedendo. 

Ci aveva provato la Juve qualche mese fa e nell’ultimo periodo è stato accostato con insistenza anche alla Lazio di Gattuso, ma quasi sicuramente il futuro di Mauro Icardi sarà targato Premier League.

Mauro Icardi in azione in Champions League
Icardi (Ansa Foto) – calciomercato.it

A rilanciare la clamorosa indiscrezione di mercato è in queste ore ‘TyC Sports’, secondo cui il Tottenham sarebbe pronto a dare l’assalto al centravanti argentino classe ’93 che è attualmente svincolato dopo la separazione dal Galatasaray: il club londinese è partito malissimo in campionato e occupa al momento l’ultima posizione in classifica con appena 2 punti in 5 gare, ma il tecnico De Zerbi è convinto di poter invertire immediatamente la rotta con un rinforzo di spessore come Icardi.

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