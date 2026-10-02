Mauro Icardi sempre più vicino, possibile colpo a zero

Il centravanti argentino è attualmente senza squadra dopo l’addio al Galatasaray, ecco cosa sta succedendo.

Ci aveva provato la Juve qualche mese fa e nell’ultimo periodo è stato accostato con insistenza anche alla Lazio di Gattuso, ma quasi sicuramente il futuro di Mauro Icardi sarà targato Premier League.

A rilanciare la clamorosa indiscrezione di mercato è in queste ore ‘TyC Sports’, secondo cui il Tottenham sarebbe pronto a dare l’assalto al centravanti argentino classe ’93 che è attualmente svincolato dopo la separazione dal Galatasaray: il club londinese è partito malissimo in campionato e occupa al momento l’ultima posizione in classifica con appena 2 punti in 5 gare, ma il tecnico De Zerbi è convinto di poter invertire immediatamente la rotta con un rinforzo di spessore come Icardi.