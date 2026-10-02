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La Juventus ci proverà per Kayode, il terzino è un obiettivo per il 2027

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La Juventus è pronta a valutare l’acquisto di Kayode, esterno della nazionale italiana e del Brentford che ha fatto molto bene al suo esordio in azzurro contro la Turchia.

Kayode
Michael Kayode nel mirino della Juventus (Ansa) -. Calciomercato.it

Calciatore cresciuto proprio nelle giovanili bianconere prima di passare al Gozzano, Kayode è diventato un idolo dei tifosi del Brentford che lo valuta circa 40 milioni di euro.

Una somma complicata da raggiungere per i bianconeri che, però, potrebbero salutare Cambiaso alla fine della stagione per cercare di finanziare, almeno in parte, l’arrivo dell’ex viola a Torino durante l’estate 2027.

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