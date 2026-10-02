La Juventus ci proverà per Kayode, il terzino è un obiettivo per il 2027

La Juventus è pronta a valutare l’acquisto di Kayode, esterno della nazionale italiana e del Brentford che ha fatto molto bene al suo esordio in azzurro contro la Turchia.
Calciatore cresciuto proprio nelle giovanili bianconere prima di passare al Gozzano, Kayode è diventato un idolo dei tifosi del Brentford che lo valuta circa 40 milioni di euro.
Una somma complicata da raggiungere per i bianconeri che, però, potrebbero salutare Cambiaso alla fine della stagione per cercare di finanziare, almeno in parte, l’arrivo dell’ex viola a Torino durante l’estate 2027.
Quanto ne sai davvero di calcio?
Solo 640 utenti
hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?