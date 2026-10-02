Federico Chiesa verso la Serie A, tripla opzione per l’esterno offensivo

Federico Chiesa potrebbe tornare in Serie A durante il mercato invernale con l’esterno offensivo che continua a non trovare spazio al Liverpool.
Alla sua terza stagione in Inghilterra, Federico Chiesa è pronto a tornare in Serie A per provare a ritrovare quella continuità che potrebbe regalargli il ritorno in nazionale in vista del 2027.
Al momento non ci sono trattative concrete per il calciatore, ma Inter, Atalanta e Lazio seguono con attenzione la situazione e potrebbero fare un tentativo per l’ex Juventus durante la sessione di mercato invernale.
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