A gennaio uno tra Tavares e Taylor potrebbe salutare la Lazio: la Juve sull’olandese | CM

La Lazio potrebbe salutare uno dei suoi big in occasione del calciomercato invernale con Tavares e Taylor che sono due tra i calciatori con maggiori richieste.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la Lazio potrebbe dire addio ad uno dei suoi big in inverno per poi finanziare il mercato destinato a completare la rosa a disposizione di Gattuso. Uno tra Tavares e Taylor potrebbe salutare la capitale anche se molto dipenderà da quella che sarà la posizione di classifica dei biancocelesti, ora in testa alla Serie A.
Sull’esterno sinistro risultano interessamenti soprattutto dall’estero, mentre sull’olandese ci sarebbe la Juventus, alla ricerca di nuove pedine per il proprio centrocampo in vista della seconda parte di campionato.
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