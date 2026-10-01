Juve, tutto su Hojbjerg per il centrocampo: i dettagli

Il centrocampista del Marsiglia e della Nazionale danese è un vecchio pallino di mercato del club bianconero.

Continuano le grandi manovre di mercato in casa Juventus in vista della sessione invernale di gennaio. I bianconeri sono infatti alla ricerca di un centrocampista affidabile e di esperienza e il nome in cima alla lista dei desideri di Carnevali rimane quello di Pierre-Emile Kordt Højbjerg.

Hojbjerg è legato all’Olympique Marsiglia da un contratto fino al 30 giugno 2028 ma – secondo quanto evidenziato oggi da “La Gazzetta dello Sport” – la Juventus avrebbe buonissime possibilità di convincere il classe ’95 danese a trasferirsi a Torino.

Spalletti stravede per il 31enne originario di Copenaghen e ora la dirigenza di corso Galileo Ferraris è al lavoro per accontentare il suo allenatore: ci riuscirà alla fine?