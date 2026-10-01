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Napoli, slitta la data del rientro di McTominay: quando torna in campo

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Pessime notizie per Massimiliano Allegri e per tutti i titosi azzurri: cambiano i tempi di recupero dello scozzese. 

Tegola Scott McTominay in casa Napoli. Il centrocampista scozzese, infatti, non ha ancora ottenuto l’idoneità sportiva dopo l’intervento di ablazione cardiaca dello scorso 8 settembre e a questo punto slitta il suo ritorno in campo.

Scott McTominay
McTominay (Ansa Foto) – calciomercato.it

Secondo quanto evidenziato oggi da “Il Mattino”, sarebbero cambiati i tempi di recupero di McTominay visto che l’assunzione di anticoagulanti ritarda il suo pieno recupero.

Il 29enne originario di Lancaster salterà quasi sicuramente le gare contro Frosinone, Villarreal e Venezia e potrebbe tornare a disposizione di Max Allegri per la gara di Champions League contro il Bodo Glimt in programma il 20 ottobre e per quella contro la Roma in campionato del 24.

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