Napoli, slitta la data del rientro di McTominay: quando torna in campo

Pessime notizie per Massimiliano Allegri e per tutti i titosi azzurri: cambiano i tempi di recupero dello scozzese.
Tegola Scott McTominay in casa Napoli. Il centrocampista scozzese, infatti, non ha ancora ottenuto l’idoneità sportiva dopo l’intervento di ablazione cardiaca dello scorso 8 settembre e a questo punto slitta il suo ritorno in campo.
Secondo quanto evidenziato oggi da “Il Mattino”, sarebbero cambiati i tempi di recupero di McTominay visto che l’assunzione di anticoagulanti ritarda il suo pieno recupero.
Il 29enne originario di Lancaster salterà quasi sicuramente le gare contro Frosinone, Villarreal e Venezia e potrebbe tornare a disposizione di Max Allegri per la gara di Champions League contro il Bodo Glimt in programma il 20 ottobre e per quella contro la Roma in campionato del 24.
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