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Juve, tre grandi nomi per l’attacco: Carnevali sogna in grande

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La dirigenza bianconera è sempre alla ricerca di un centravanti vero in vista del prossimo anno, ecco le ultime.

Kolo Muani non è proprio una prima punta, mentre Nick Woltemade è arrivato con la formula del prestito oneroso senza alcuna opzione di riscatto e a fine anno farà ritorno al Newcastle. Proprio per questo motivo, in casa Juventus continua la caccia a un centravanti puro. Un vero nove, per intenderci.

Sesko
Sesko (Ansa Foto) – Calciomercato.it

I nomi che stuzzicano la fantasia di Carnevali e Massara – secondo “La Gazzetta dello Sport” – sono principalmente tre. Il primo è quello di Benjamin Sesko, classe 2003 del Manchester United e della Nazionale slovena.

Occhio, poi, a Florian Balogun del Monaco: l’attaccante statunitense non è partito benissimo quest’anno ed è un vecchio obiettivo della Juve. C’è da monitorare infine anche la situazione di Brian Brobbey, autore di 3 gol in 5 gare di Premier League col Sunderland. Il centravanti olandese è già stato visionato dal vivo da alcuni emissari della Juve: chi la spunterà alla fine in questa volata a tre?

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