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Mancini ribalta l’Italia: non convocati 9 giocatori contro la Francia

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Le scelte del Ct Roberto Mancini in vista del big match di domani sera a Parigi contro la Francia di Zidane

Come contro la Turchia, Roberto Mancini ha lasciato fuori un nutrito gruppo di giocatori per il big match di Nations League in programma domani sera a ‘Saint-Denis’ contro la nuova Francia di Zidane. 

Francia-Italia, le scelte di Mancini
Roberto Mancini, Ct dell’Italia (Ansa) – Calciomercato.it

Sono precisamente 9 i calciatori che non partiranno per la trasferta di Parigi, restando ad allenarsi a Coverciano in previsione della prossima gara a Bologna con la Turchia. Ahanor, Coppola, Romano, Ghilardi, Inacio, Cambiaghi, Kouadio, Mandragora e Pessina non faranno parte della spedizione transalpina e non verranno quindi utilizzati da Mancini.

Francia-Italia, la probabile formazione di Mancini: tornano Calafiori e Barella

Spicca soprattutto la scelta di lasciare a casa Cambiaghi e Romano, che dopo la titolarità contro il Belgio erano entrati nella ripresa anche nell’ultima sfida in casa della Turchia.

Italia, infortunio per Raspadori
Le scelte di Mancini per Francia-Italia (Ansa) – Calciomercato.it

L’Italia questa mattina ha sostenuto la seduta di rifinitura come di consueto a Coverciano e nelle prossime ore volerà a Parigi in vista della gara di ‘Saint-Denis’ contro la Francia. Ancora una volta ci saranno diverse novità di formazione per Mancini: Pio Esposito può rifiatare con Kean titolare al centro dell’attacco, mentre Daniel Maldini è favorito su Vergara. Tornano dal 1’ Calafiori e Barella.

La probabile formazione dell’Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Fagioli; Maldini, Kean, S. Esposito

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