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Francia-Italia, Mancini cambia ancora: le novità

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Cresce l’attesa in vista della super sfida di venerdì sera, ecco le ultime di formazione. 

Venerdì sera Francia e Italia si affronteranno nel big match della terza giornata di Nations League. Gli azzurri vogliono concedere il bis dopo la convincente vittoria in Turchia, ma i padroni di casa sono primi nel gruppo A a punteggio pieno (6 punti).

Barella (Ansafoto) – calciomercato.it

Roberto Mancini conferma il 4-3-3 ma, rispetto all’ultima sfida, rilancia dal 1′ Mancini, Calafiori e Barella. In attacco spazio ai due fratelli Esposito, con Kean almeno inizialmente in panchina. Ecco le probabili formazioni:

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecano, Jacqet, Truffert; Koné, Da Cunha, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué. Ct. Zidane.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Mancini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; Maldini, Pio Esposito, Sebastiano Esposito. Ct. Mancini.

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