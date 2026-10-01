Cristiano Ronaldo, c’è l’annuncio ufficiale dopo l’abbandono del ritiro della Nazionale

Altro colpo di scena in casa Portogallo, ecco cosa sta succedendo proprio in queste ultimissime ore.

Non accennano a placarsi le polemiche dopo l’abbandono da parte di Cristiano Ronaldo del ritiro della Nazionale portoghese. L’ex Juve ha saputo di essere stato escluso dall’undici di domani contro la Danimarca ed è andato via.

E ora arriva anche il pesante annuncio da parte della sorella del fuoriclasse portoghese, Elma Aveiro, attraverso i propri canali social: “CR7 meritava più rispetto. La nazionale meritava più organizzazione. Il giornalismo portoghese meritava più competenza e meno speculazioni. Quanto al popolo portoghese, beh… non merita il meglio in niente. Siamo invidiosi, sprezzanti, ignoranti e meritiamo di tornare alla mediocrità che eravamo nel calcio pre-CR7. Grazie di tutto, CR7! Ti meritavi di più!“.