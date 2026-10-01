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Dodò nel mirino del Napoli: nuovo tentativo a gennaio

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Dodò potrebbe cambiare maglia in Serie A durante il mercato di gennaio con il brasiliano che non rientra nei piani della Fiorentina.

Dodo
Dodò (Ansa Foto) – calciomercato.it

Stando a quanto affermato da La Gazzetta dello Sport il Napoli sarebbe sulle tracce di Dodò, esterno della Fiorentina in uscita dalla squadra viola anche per una questione contrattuale.

I toscani, infatti, sarebbero intenzionati a salutare l’esterno brasiliano a gennaio per cercare di monetizzare e non perderlo poi a zero durante la prossima estate visto il contratto in scadenza nel giugno del 2027.

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