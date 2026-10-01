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La richiesta all’Inter per Kayode: 40 milioni non bastavano | CM

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Nell’ultimo mercato estivo, per il post Dumfries, il club campione d’Italia aveva pensato anche al terzino della Nazionale 

Michael Kayode è stato l’uomo copertina dell’Italia nella scoppiettante vittoria degli Azzurri sul campo della Turchia in Nations League.

Inter, retroscena Kayode
Michael Kayode, in estate nel mirino dell’Inter (Ansa) -. Calciomercato.it

Il terzino classe 2004 ha disputato una partita da veterano, nonostante fosse all’esordio con la Nazionale. Battesimo col botto per Kayode, che è andato anche a segno firmando la rete del momentaneo 3-0 per la squadra di Mancini. Il giocatore in forza al Brighton va verso la riconferma in vista del big match di Parigi con la Francia e nell’ultimo mercato è stato al centro di diversi rumors per un possibile cambio di maglia.

Calciomercato Inter, c’era anche Kayode nella lista per il post Dumfries

Il club inglese ha però deciso di rimandare al mittente le avance per Kayode, blindandolo con il rinnovo di contratto fino al giugno 2032.

Kayode in azione
Kayode con la maglia del Brighton (Ansa) – Calciomercato.it

Tra le squadre interessate c’era anche l’Inter, che prima di virare su Khalaili e successivamente Spence aveva sondato il 22enne difensore attraverso il suo entourage. Il Brighton però non era disposto a fare sconti e già a inizio estate – come raccolto da Calciomercato.it – valutava Kayode oltre 40 milioni di euro più bonus. Richiesta fuori dai parametri dell’Inter, che per l’erede di Dumfries (escluso Palestra) aveva stanziato un budget inferiore. 

Il valore di mercato di Kayode è destinato a salire ulteriormente, con il Brighton che nell’estate 2025 ha versato circa 18 milioni di euro nelle casse della Fiorentina per portarlo in Premier League. 

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