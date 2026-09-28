PAGELLE e TABELLINO Turchia-Italia 1-4: Mancini travolge Montella, riscatto Bastoni

Voti, Top e Flop del match della ‘Timsah Arena’ di Bursa, valida per la prima fase di Nations League. La Nazionale azzurra cala il poker nella tana dei turchi: a segno Bastoni, Frattesi, Kayode e Pio Esposito

L’Italia dimentica subito il brutto ko dell’Olimpico contro il Belgio e affonda a domicilio la Turchia del contestato Montella nella seconda gara di Nations League.

Primo tempo scintillante degli azzurri che trovano in apertura il vantaggio con Bastoni, mentre il raddoppio è ad opera di Frattesi. Poco dopo arriva anche il 3-0 dell’esordiente (e migliore in campo) Kayode. Turchia travolta dopo 45’ e che prova a scuotersi nella ripresa con Yilmaz e Arda Guler, ma è Pio Esposito a chiudere definitivamente i conti firmando la rete del poker italiano.

Boccata d’ossigeno e tante note positive nell’undici azzurro, dove a far arrabbiare Mancini è il solo Cambiaghi nella goleada di Bursa.

Pagelle, Top e Flop di Turchia-Italia: esordio coi fiocchi per Kayode, Cambiaghi non convince

TURCHIA

TOP: Yilmaz 6,5 – Insieme ad Arda Guler si sveglia nella ripresa e prova a scuotere una Turchia fino a quel momento in disarmo. Sfrutta al meglio l’assist di Aydin e per qualche minuto ridà speranza al pubblico di casa. Firma anche la doppietta, annullata per la posizione di fuorigioco di Akturkoglu

FLOP: Celik 4 – Difesa (portiere compreso) disastrosa per la Turchia di Montella. Lo juventino è stordito nel primo tempo dagli attaccanti azzurri: gli sbucano da tutte le parti e affonda insieme ai compagni di squadra. Liscio ‘fantozziano’ sul vantaggio italiano con Bastoni

Bayindir 4,5

Celik 4

Demiral 4,5 (46′ Bardakci 5)

Kabak 4,5

Aydin 6

Ozcan 5 (77′ Tiknaz SV)

Kocku 4,5 (46′ Yuksek 5)

Elmali 5

Arda Guler 6,5

Uzun 5 (46′ Akturkoglu 5)

Yilmaz 6,5 (80′ Gul SV)

CT Montella 4

ITALIA

TOP: Kayode 8 – Esordio col botto per il terzino del Brentford ed ex Fiorentina. Si trasforma in attaccante aggiunto e dopo aver messo lo zampino sul raddoppio di Frattesi, firma il tris con un preciso destro alle spalle di Bayindir. Sempre propositivo, ma anche solido dietro: Mancini ha trovato il suo titolare sulla corsia destra. Note di merito anche per gli interisti Bastoni (che riscatta, anche se parzialmente, Zenica) e Pio Esposito.

FLOP: Cambiaghi 5,5 – All’intervallo fuori un po’ a sorpresa Raspadori, però il bolognese non ne approfitta come contro il Belgio (dov’era partito dall’inizio). Non punge davanti, mentre tatticamente fa arrabbiare Mancini: altra chance sprecata.

Donnarumma 6

Kayode 8

Scalvini 6,5

Bastoni 7,5

Ruggeri 6,5

Frattesi 7 (83′ Di Lorenzo SV)

Tonali 7

Fagioli 6,5 (76′ Romano SV)

Raspadori 7 (46′ Cambiaghi 5,5 )

) P. Esposito 7,5 (76′ Scamacca SV)

S. Esposito 6,5 (63′ Doumbia 6)

CT Mancini 7,5

ARBITRO: Oliver 6,5

Nations League, il tabellino di Turchia-Italia: boccata d’ossigeno per Mancini, Montella contestato

L’Italia si rilancia dopo la serataccia contro il Belgio, grazie a una prova autoritaria nella tana della Turchia. Il poker di Bursa fa sorridere Mancini e può essere un’iniezione di fiducia per futuro azzurro dopo le recenti delusioni. Al contrario invece della selezione turca, alla seconda sconfitta consecutiva dopo il flop ai Mondiali: Montella finisce sulla ghigliottina della critica e i tifosi allo stadio chiedono l’esonero.

TURCHIA-ITALIA 1-4

9′ Bastoni (I); 22′ Frattesi (I); 29′ Kayode (I); 47′ Yilmaz (T); 50′ P. Esposito (I)

Turchia (3-4-2-1): Bayindir; Celik, Demiral (46′ Bardakci), Kabak; Aydin, Ozcan (80′ Tiknaz), Kokcu (46′ Yuksek), Elmali; Guler, Uzun (46′ Akturkoglu); Yilmaz (80′ Gul). A disposizione: Kocuk, Sengezer, Ayaydin, Akgun, Eskihellac, Kadioglu, Kahveci. Commissario tecnico: Montella

Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri; Frattesi (83′ Di Lorenzo), Tonali, Fagioli (76′ Romano); Raspadori (46′ Cambiaghi), P. Esposito (76′ Scamacca), S. Esposito (64′ Doumbia). A disposizione: Vicario, Carnesecchi, Calafiori, Ghilardi, Mandragora, Vergara, Kean. Commissario tecnico: Mancini

Arbitro: Oliver (Inghilterra)

VAR: Attwall (Inghilterra)

Ammoniti: Uzun (T), Yilmaz (T), Kabak (T)

Espulsi: –

Note: recupero 1′ e 3′; presenti 41.347 spettatori per la sfida della ‘Timsah Arena’ di Bursa