Giroud rivela: “Fui ad un passo dall’Inter”

Intervistato da L’Equipe in occasione del suo quarantesimo compleanno, Olivier Giroud ha rivelato di essere stato vicino all’Inter in passato.

L’ex centravanti del Milan, con il quale ha vinto anche uno scudetto nel 2022, ha rivelato che un anno prima di trasferirsi in rossonero fu veramente vicino all’Inter.

“Quando ero al Chelsea con Lampard volevo andare via per giocare di più. Negli ultimi giorni di mercato andavo spesso nel suo ufficio e fui molto vicino all’Inter. Il destino ha voluto poi che l’anno successivo andassi al Milan”.